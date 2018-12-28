Вокзал в Страсбурге закрыли из-за сообщений о взрывном устройстве

Железнодорожный вокзал эвакуирован в Страсбурге после сообщений о взрывном устройстве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал Alsace.

Национальная компания железных дорог (SNCF) получила sms-сообщение с угрозой о бомбе в 18.15, пишет издание.

Прибывшие полицейские немедленно эвакуировали всех пассажиров и закрыли здание вокзала для поисков взрывного устройства и "устранения всякой неоднозначности".

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