В ДТП с микроавтобусом в Шотландии один человек погиб, более 20 пострадали

29 декабря 2018 21:26 (UTC+04:00)

По меньшей мере один человек погиб, еще 23 получили травмы после того, как частный микроавтобус перевернулся в субботу при движении по одной из дорог в Шотландии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, инцидент произошел около 10:50 по местному времени недалеко от населенного пункта Лодер в шотландском округе Скоттиш-Бордерс.

Как сообщает Би-би-си, один мужчина погиб на месте. Водитель и 22 пассажира были госпитализированы.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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