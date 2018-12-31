В Барселоне задержан мужчина, пытавшийся попасть в Саграда Фамилия с магазинами для оружия

31 декабря 2018 01:19 (UTC+04:00)

Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала в воскресенье вечером гражданина Франции, который попытался пройти в храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне с пятью магазинами для девятимиллиметрового оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Mundo.

По ее информации, сотрудники, обеспечивающие безопасность в храме, обнаружили данный материал в чемодане задержанного, когда он проходил контроль на входе церковь, и уведомили стражей порядка. Подозреваемый объяснил Моссос д'Эсквадра, что является военнослужащим. В автомобиле мужчины также было обнаружено огнестрельное оружие и еще один магазин.

Как передает телеканал La Sexta, в номере отеля, где француз остановился вместе со своей супругой, был проведен обыск. Полицейские не считают, что мужчина хотел устроить атаку.

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