Власти ФРГ расценивают наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт

Правоохранительные органы Германии расценивают наезд на людей в городах Боттропе и Эссене как террористический акт. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила во вторник газета Tagesspiegel.

Генпрокуратура ФРГ в настоящее время изучает вопрос, может ли она взять на себя расследование случившегося. Действия 50-летнего мужчины, совершившего в новогоднюю ночь несколько попыток наезда на прохожих, сравнимы с действиями исламиста, действующего в одиночку, считают в генпрокуратуре.

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