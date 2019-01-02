Власти ФРГ расценивают наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт

2 января 2019 01:54 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Германии расценивают наезд на людей в городах Боттропе и Эссене как террористический акт. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила во вторник газета Tagesspiegel.

Генпрокуратура ФРГ в настоящее время изучает вопрос, может ли она взять на себя расследование случившегося. Действия 50-летнего мужчины, совершившего в новогоднюю ночь несколько попыток наезда на прохожих, сравнимы с действиями исламиста, действующего в одиночку, считают в генпрокуратуре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Германии четыре человека пострадали при наезде автомобиля
Европа 1 января 18:26
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии
Турция 30 декабря 2018 17:47
В Германии задержали выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта
Европа 30 декабря 2018 00:55
В Германии неизвестный попытался проникнуть на территорию аэропорта на автомобиле
Европа 29 декабря 2018 21:41
В Германии выдвинули обвинения против предполагаемой террористки ИГ
Европа 28 декабря 2018 19:15
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
США 27 декабря 2018 05:49
Лента новостей
Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии в 2019 году
Спорт 02:48
Парламент Израиля утвердил самороспуск оппозиционного блока "Сионистский лагерь"
Израиль 02:27
В Италии произошло землетрясение
Европа 01:06
Вступивший в должность президента Бразилии Болсонару поблагодарил Трампа за поддержку
Другие страны 00:30
Госдеп: Помпео и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
США 00:01
Трамп поздравил Болсонару со вступлением в должность президента Бразилии
США 1 января 23:33
Шведская полиция проверяет сообщения о стрельбе у мечети в новогоднюю ночь
Европа 1 января 23:05
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Индонезии
Другие страны 1 января 22:34
Болсонару пообещал "перестроить" Бразилию
Другие страны 1 января 22:31