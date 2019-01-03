Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Из Франции экстрадировали бывшего министра финансов правительства Московской области, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Его подозревают в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах незаконной легализации имущества. Следствие считает, что бывший чиновник нанес ущерб предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтранстинвест" на сумму в 14 миллиардов рублей.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что после завершения процессуальных действий дело Кузнецова направят в суд.

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В слушаниях принимал участие представитель Генпрокуратуры России.

В конце 2017 года декрет о его выдаче подписал премьер-министр Франции.

В конце 2018 года государственный совет Французской Республики отклонил поданную Кузнецовым жалобу на экстрадицию в Россию.

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