Во Франции в ходе акций протеста задержали 240 человек

Число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции возросло до 240 человек, 200 из них помещены под стражу, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал BFMTV.

В ряде городов, в том числе в Париже, манифестации сопровождались беспорядками. Как сообщалось ранее, во французской столице задержаны более 120 человек, 74 из них помещены под стражу, им вменяется проявление насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение запрещенного оружия.

В общей сложности во Франции в манифестациях приняли участие 84 тысячи человек, отметили в полиции. В прошлую субботу, 5 января, в акциях протеста участвовало около 50 тысяч человек.

На улицах Парижа 12 января протестовали 8 тысяч человек. В Бурже, где власти запретили проводить акции в историческом центре, собрались 6,7 тысячи "желтых жилетов". В Тулузе число протестующих составило 5,5 тысячи, в Бордо - 4,5 тысячи, в Кане (Нормандия) - 3 тысячи, в Марселе - 2,7 тысячи, отмечает телеканал со ссылкой на источник в полиции.

Это уже девятая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся акции протеста "желтых жилетов". Французские власти усилили меры безопасности по всей стране.

Масштабные протесты начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

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