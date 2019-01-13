США поприветствовали закон о переименовании Македонии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США приветствуют закон о переименовании Македонии и считают, что это поможет процветанию всего региона, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"США приветствуют решение парламента Македонии принять поправки в конституцию, необходимые для ратификации соглашения с Грецией", - говорится в распространенном заявлении Помпео.

По его словам, "лидеры Македонии продемонстрировали дальновидность, смелость и настойчивость в поисках решения спора о названиях, что позволит Македонии занять достойное место в НАТО и ЕС в качестве Республики Северная Македония".

"Соединенные Штаты видят в этом историческую возможность для продвижения стабильности, безопасности и процветания во всем регионе", - отметил госсекретарь США.

Депутаты правящей коалиции вокруг Социал-демократического союза Македонии премьера Зорана Заева и примкнувшие к ним представители других партий большинством в 81 голос из 120 утвердили в пятницу поправки в конституцию страны для ее переименования по договору с Грецией в Республику Северная Македония ради вступления в НАТО и ЕС. Члены оппозиционного ВМРО-ДПМНЕ бойкотировали заседание.

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Согласно документу, республика должна изменить название на "Северную Македонию". Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября, однако он фактически провалился: к урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение.

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