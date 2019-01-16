Корбин внес предложение о вотуме недоверия правительству Британии

Лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия премьеру-консерватору Терезе Мэй после того, как палата общин не поддержала предлагавшееся главой кабинета министров соглашение о выходе Британии из ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это крупнейшее поражение правительства (в парламенте) с 1920-х годов. Правительство не смогло найти общий язык с остальными партиями… Я вношу предложение об объявлении вотума недоверия (премьер-министру). Оно будет обсуждаться завтра, и парламентарии получат возможность высказать свои взгляды относительно некомпетентности правительства", - сказал Корбин, выступая в парламенте во вторник вечером.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.