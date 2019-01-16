Меркель выразила сожаление, что британский парламент отклонил договор с ЕС

16 января 2019 14:18 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление, что британский парламент отклонил договор с ЕС о Brexit, отметив, что Лондон должен пояснить ситуацию, "время для переговоров еще есть", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я весьма сожалею о том, что вчера вечером нижняя палата британского парламента отклонила договор о выходе Великобритании. Теперь британская сторона, премьер-министр объявила об этом, она должна сказать нам, как будет идти дело дальше. Мы хотим минимизировать ущерб, который в любом случае будет от выхода Великобритании, поэтому, конечно, мы будем пытаться продолжать стремиться к организованному выходу, но мы готовы к тому, что такого организованного решения не будет", - сказала Меркель, добавив, что "у нас есть время для переговоров".

Накануне британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против – 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

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