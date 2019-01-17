Во французском Лионе загорелось здание университета

Здание университета загорелось во французском городе Лионе, были слышны хлопки, квартал, в котором произошло ЧП, оцеплен, люди эвакуированы, на месте работают спасательные службы, сообщается в Twitter университета (Universite Lyon 1), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Пожар на крыше террасы в здании Менделя из-за восстановительных работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что люди из зданий университета были эвакуированы, установлен периметр безопасности.
Сообщается, что были слышны взрывы из района, где проводятся строительные работы.
"На данный момент три человека получили легкие ранения", - говорится в сообщении в социальной сети.
Отмечается, из-за пожара доступ в несколько зданий университета органичен. Возгорание было взято под контроль.
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