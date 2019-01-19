Более 80 тыс. полицейских и жандармов мобилизованы перед новой волной протестов во Франции

19 января 2019 03:43 (UTC+04:00)

Более 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии задействованы в запланированной на субботу операции по обеспечению правопорядка на улицах французских городов в связи с новой акцией протеста "желтых жилетов". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета 20 Minutes.

Лидеры "желтых жилетов" призвали в социальных сетях сторонников выйти на манифестации в столице и провинции. Местами наиболее массовых акций станут Париж, Бордо, Лион, Тулуза, Лилль, Нанси, Ла Рошель и Руан.

Как сообщили в префектуре столичной полиции, власти Парижа решили установить в центре города периметр безопасности, охватывающий улицы, ведущие к Елисейскому дворцу, зданиям МВД и другим правительственным учреждениям. Префектура мобилизовала в эти кварталы более 5 тыс. правоохранителей.

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