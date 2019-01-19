"Реал" победил "Севилью" и вышел на третье место в чемпионате Испании

19 января 2019 22:57 (UTC+04:00)

Мадридский "Реал" на своем поле победил "Севилью" со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мячи забили Каземиро (78-я минута) и Лука Модрич (90).

"Реал" вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков. "Севилья", чья серия без побед в турнире насчитывает четыре матча, идет четвертой с 33 очками.

В следующем туре "Реал" проведет гостевой матч против "Эспаньола" 27 января. "Севилья" днем ранее примет дома "Леванте".

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