В Швейцарии два человека погибли при сходе лавин

Два человека погибли в субботу в результате схода лавин в швейцарских кантонах Фрибур и Во на западе страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал swissinfo.ch.

По данным портала, сход лавины в муниципалитете Шарме кантона Фрибур был вызван передвижением группы из 14 человек. В результате три человека оказались погребены под снежными массами и были доставлены в больницы на вертолетах. Одного из пострадавших, 55-летнего мужчину, врачам не удалось спасти. Отмечается, что местные власти начали расследование происшествия.

Схожий случай произошел в муниципалитете Шато-д'О кантона Во, где при сходе лавины под снежной массой оказались погребены три лыжника из Франции. Спасателям удалось извлечь живыми двоих человек, лавина унесла жизнь 39-летнего мужчины.

По данным швейцарского Института исследования снега и лавин, в субботу и воскресенье лавинная угроза находилась на третьем уровне из пяти возможных в ряде районов на юго-западе Швейцарии.

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