ПАСЕ призвала СМИ сосредоточиться на борьбе с дезинформацией и объективно освещать выборы

23 января 2019 20:54 (UTC+04:00)

Сразу две резолюции, представленные на рассмотрение зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду, призывают к повышению качества работы СМИ и рекомендуют сделать главным приоритетом борьбу с дезинформацией. Оба документа были одобрены по итогам голосования

Резолюция "Государственные СМИ в контексте дезинформации и пропаганды" поднимает вопрос о необходимости обеспечить редакционную независимость СМИ. От СМИ ожидают просвещения читателей по части критического отношения к источникам и опасности информационной изоляции в так называемых пузырях фильтров, когда соцсети и поисковые механизмы в сети подстраивают выдачу контента под старые запросы пользователей. В качестве средства обеспечения достоверности СМИ необходима стабильность финансирования их работы, говорится в документе.

Аналогичный призыв к участию в международных проектах по проверке фактов обращен и к интернет-посредникам. Им также предлагается разработать инструменты, при помощи которых пользователи могли бы вычленять вводящую в заблуждение информацию и, в сотрудничестве с медиа- партнерами, создавать карту достойных доверия источников.

Ведущую роль во всех озвученных выше процессах предлагается взять на себя Европейскому вещательному союзу. Среди прочего резолюция призывает избегать в данном контексте термина "фальшивые новости" (fake news) ввиду его политизированности и прибегать к формулировке "информационный беспорядок" (information disorder).

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