Макрон поддержал венесуэльцев, "выступающих за свободу"

24 января 2019 15:30 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал храбрость венесуэльцев, выступающих "за собственную свободу", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за свою свободу", - написал Макрон в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, после проведения "нелегитимных выборов" в мае 2018 года, в которых победу одержал действующий президент страны Николас Мадуро, Европа поддерживает восстановление демократии.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.

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