Канцлер Австрии: ЕС готов перенести дату выхода Великобритании из союза

24 января 2019 18:49 (UTC+04:00)

Европейский союз готов пойти на то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из ЕС, при условии, что это поможет не допустить ситуации жесткого Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом в четверг заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"В Великобритании есть понимание, что ЕС готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit, а также, если необходимо, отложить дату выхода. Однако, конечно, Великобритания должна тоже хотеть этого", - приводит агентство Reuters слова Курца. При этом он отметил, что даже при условии таких уступок Brexit должен произойти до общеевропейских выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Великобритания должна покинуть Европейский союз 29 марта. В начале января британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что правительство Великобритании не планирует откладывать дату выхода страны из состава Евросоюза, несмотря на сообщения СМИ о том, что Лондон и Брюссель тайно обсуждают такую возможность.

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