В Париже во время манифестации "желтых жилетов" задержали более 60 человек

Полиция и жандармерия задержали во время манифестации "желтых жилетов" в субботу в Париже 66 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье префектура полиции французской столицы. По ее сведениям, во время столкновений между стражами порядка и манифестантами пострадали восемь человек, один из них полицейский.

Одиннадцатая волна протестов французских "желтых жилетов" собрала по всей стране почти 70 тыс. участников и сопровождалась инцидентами в столице и провинции. Сами "желтые жилеты" категорически отвергают статистику властей. По их собственным подсчетам, в колоннах демонстрантов по всей Франции находились более 400 тыс. человек.

В Париже манифестанты, планировавшие провести в дополнение к четырем дневным маршам еще и вечерний - "желтую ночь", - были досрочно вытеснены с Площади Республики подразделениями полиции. Согласно подсчетам МВД, из 69 тыс. участников маршей по всей стране 4 тыс. манифестантов пришлось на французскую столицу. Марши в Бордо, Тулузе, Марселе, Монпелье, Дижоне, Лионе собрали по несколько тысяч человек.

В Париже осколком полицейской гранаты, начиненной резиновыми шариками, был ранен активист "желтых жилетов" Жером Родригес, один из соратников неформального лидера движения Эрика Друэ. Он получил ранение в тот момент, когда снимал демонстрацию на смартфон для распространения видеорепортажа в социальных сетях.

Родригес, играющий видную роль в социальных сетях, разместил в них селфи из госпиталя, сообщив, что в результате полученного ранения может лишиться глаза. Полиция признала, что ранение, судя по всему, вызвано гранатой, которую применили ее сотрудники. Полицейский префект Парижа Мишель Дельпеш инициировал по факту ранения манифестанта расследование Генеральной инспекции национальной полиции.

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