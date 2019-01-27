В Париже в ходе акции протеста "желтых жилетов" пострадали восемь человек

Восемь человек, принимавших участие в одиннадцатой акции протестов "желтых жилетов" в Париже, получили ранения. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

По данным телеканала, всего в акции протеста в Париже в субботу приняли участие 2500 человек. Восемь человек были ранены, при этом один из них – полицейский.

Вместе с тем сообщается, что 66 человек из числа протестующих были задержаны.

Во Франции в субботу прошла одиннадцатая по счету акция протеста "желтых жилетов". Протесты зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

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