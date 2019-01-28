Евросоюз пока не зарегистрировал механизм обхода санкций США против Ирана

Европейский союз пока не зарегистрировал финансовый механизм для обхода американских санкций в отношении Ирана, работу над которым Брюссель и Тегеран ведут в течение нескольких месяцев. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе глава МИД Германии Хайко Маас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем с коллегами из Франции, Великобритании, ЕС над механизмом, проводим консультации, - сказал он. - Механизм пока не зарегистрирован, но он будет зарегистрирован скоро". Маас в очередной раз повторил позицию ЕС в отношении ситуации вокруг сделки по ядерной программе Тегерана, которую сообщество считает чрезвычайно важной для безопасности ЕС.

Ранее в декабре глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что финансовый механизм будет готов в ближайшие недели. По ее словам, о завершении работы над механизмом объявят главы МИД Франции, Великобритании и Германии. При этом, как сообщил тогда же журналистам источник в европейских структурах, в Брюсселе на тот момент ничего не было решено по этому вопросу.

Тем временем, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи выражал надежду, что до конца 2018 года начнет действовать совместный с Евросоюзом финансовый механизм, который заменит систему SWIFT и позволит обойти санкции США в отношении Тегерана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники соглашения не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.

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