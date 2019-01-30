В Румынии объявили об эпидемии гриппа

30 января 2019 15:05 (UTC+04:00)

Эпидемия гриппа охватила Румынию, болезнь будет распространяться, сообщила на пресс-конференции в среду министр здравоохранения Сорина Пынтя, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы констатируем эпидемию гриппа, у нас третья эпидемическая неделя. Грипп распространяется по всей стране, хоть и с различной интенсивностью", - сказала Пынтя.

По ее словам, речь идет о штамме, который вызывает последствия легкой и средней степени тяжести. Минздрав Румынии заранее приобрел вакцины от этого штамма, поэтому их должно хватить для всей страны.

"Специалисты отмечают, что интенсивное распространение гриппа будет сохраняться в феврале. Цель министерства здравоохранения состоит в исключении тяжелых случаев гриппа и смертей из-за вируса", - добавила Пынтя.

По распоряжению Минздрава было дополнительно закуплено 30 тысяч доз вакцин, которые начнут распространять по медицинским учреждениям в четверг.

Также Минздрав просит людей соблюдать дополнительные меры безопасности: обращаться к врачу при первых симптомах гриппа, изолировать заболевших членов семьи, тщательно соблюдать гигиену, носить элементы защиты (маски), сделать прививку от гриппа.

С начала января в Румынии от гриппа скончались 54 человека.

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