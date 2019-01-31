Британия и Чили договорились о непрерывности торговли после Brexit

Великобритания и Чили подписали соглашение о непрерывности торговых отношений двух стран после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, говорится в сообщении британского министерства международной торговли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это соглашение о непрерывности торговли позволит британским предприятиям и потребителям воспользоваться преимуществами торговых соглашений с Чили после того, как мы покинем Европейский союз", - отмечается в заявлении.

Подписанное в Сантьяго соглашение будет способствовать увеличению объема торгового оборота Британии и Чили, который в 2017 году составил 1,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Британская Ассоциация торговцев вином и спиртными напитками (Wine and Spirits Trade Association, WSTA) отметила, что указанное соглашение позволит отчасти защитить британскую винную индустрию, в которой занято около 190 тысяч рабочих мест.

"Сегодня мы подписали важное торговое преемственное соглашение в преддверии нашего выхода из Европейского союза. Оно будет гарантировать, что британский бизнес, экспортирующий свою продукцию в Чили, не столкнется с перебоями после того, как мы покинем ЕС, и будет означать, что цены для потребителей будут оставаться низкими, а выбор товаров на полках супермаркетов станет больше, - подчеркнул министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

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