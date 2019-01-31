Times: Би-би-си может открыть европейскую штаб-квартиру в ЕС после Brexit

31 января 2019 12:55 (UTC+04:00)

Британская вещательная корпорация Би-би-си может открыть европейскую штаб-квартиру в Брюсселе или Амстердаме после Brexit (выхода Великобритании из ЕС). Об этом сообщает в четверг газета The Times со ссылкой на генерального директора корпорации Тони Холла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Создание подобного отделения в континентальной Европе позволит корпорации продолжать теле- и радиовещание в Евросоюзе, отметил Холл на слушаниях в комитете Палаты общин британского парламента по финансовому надзору. Сейчас каналы с лицензией Соединенного Королевства могут вещать по всему Европейскому союзу, но такая практика, судя по всему, прекратится после Brexit.

Однако решение по поводу открытия такого офиса, как подчеркнул генеральный директор, будет принято не раньше 29 марта, запланированной даты выхода страны из сообщества. В любом случае, на континенте будет работать лишь небольшое число сотрудников, уточнил он.

"Бельгийцы добиваются его открытия в Брюсселе, другие настаивают на Амстердаме, остальные говорят обо всем остальном. Решение не принято, и мы просто ждем того, что произойдет в течение следующих нескольких месяцев", - отметил Холл на заседании комитета. "Возможно, это нам и не понадобится, и надеюсь, что нам не нужно будет принимать подобное решение, потому что по сути дела намного лучше управлять всем отсюда", - продолжил он.

Лорд Холл сказал, что планы и процесс лоббирования являются разумной мерой для удержания европейской аудитории. "Мы просто осторожны. У нас есть каналы, которыми мы владеем, рынки в остальной части Европы, которыми мы хотим продолжать заниматься", - добавил генеральный директор корпорации.

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