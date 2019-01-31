Соглашение об экономическом партнерстве ЕС с Японией вступит в силу 1 февраля

31 января 2019 17:51 (UTC+04:00)

Соглашение об экономическом партнерстве Евросоюза (ЕС) с Японией вступает в силу 1 февраля 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом соглашении есть все: оно отменяет тарифы и вносит вклад в глобальный свод правил, - заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём. - Оно демонстрирует миру, что обе стороны по-прежнему убеждены в преимуществах открытой торговли". По ее словам, "с 1 февраля европейские компании получат выгоды от упразднения тарифов и упрощенных таможенных процедур". Мальмстрём выразила удовлетворение тем, что "в торговое соглашение впервые включены обязательства по реализации Парижского соглашения по климату, а также установлены высокие стандарты в области прав трудящихся и защиты прав потребителей".

В свою очередь глава ЕК Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что "Европа и Япония направляют миру послание о будущем открытой и справедливой торговли". "Мы открываем новый рынок для 635 млн человек и почти трети мирового валового внутреннего продукта (ВВП), сближая народы Европы и Японии как никогда ранее", - добавил он. Новый документ, по мнению Юнкера, предоставит потребителям возможность более широкого выбора товаров и приведет к снижению цен.

В соответствии с соглашением отменяются пошлины, которые каждый год платили европейские компании, экспортирующие продукцию в Японию. Кроме того, после вступления документа в силу Япония упразднит таможенные пошлины на 97% товаров, импортируемых из ЕС.

Как указывается в пресс-релизе, соглашение также обеспечивает открытие рынков финансовых услуг, электронной торговли, телекоммуникаций и транспорта. Как только оно будет реализовано в полном объеме, ежегодный товарооборот между ЕС и Японией может увеличиться почти на €36 млрд.

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