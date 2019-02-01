Могерини анонсировала третью донорскую конференцию по Сирии

1 февраля 2019 17:59 (UTC+04:00)

Третья международная донорская конференция по Сирии пройдет в Брюсселе 12-14 марта, сообщила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Хочу поделиться с вами новостью о том, что мы созываем третью конференцию по будущему Сирии и региона, которая пройдет в период с 12 по 14 марта в Брюсселе", - сообщила она журналистам в Бухаресте.

Вторая международная донорская конференция по Сирии, которая прошла в Брюсселе в апреле прошлого года с участием представителей 57 стран, собрала на оказание гуманитарной помощи Сирии и региону 4,4 миллиарда долларов на 2018 год.

Кроме того, на 2019 год и более поздний период обещанные средства составили еще 3,4 миллиарда долларов.

В понедельник заместитель управляющего директора дипслужбы ЕС по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Колин Шиклуна заявил, что ЕС рассчитывает, что на третьей международной донорской конференции по Сирии удастся собрать больше средств, чем в 2018 году.

На первой конференции организаторам форума удалось собрать 6 миллиардов долларов на оказание помощи.

По информации, предоставленной организаторами конференции в прошлом году, суммарный объем помощи, оказанной ЕС с 2011 года на гуманитарные цели, а также на задачи по стабилизации ситуации в Сирии, составил почти 1,13 миллиарда евро.

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