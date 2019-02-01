Испания подвела туристические итоги года

В 2018 году 82,8 миллиона иностранных туристов посетили Испанию, из них - более 1,2 миллиона – россияне, сообщает Национальный институт статистики (INE) страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом, если общий турпоток в Испанию за прошлый год вырос всего на 1,1%, то российский – более чем на 6%.

Каталония стала самым популярным туристическим направлением страны и приняла более 19,1 миллиона путешественников, то есть 23,1% от общего турпотока. Также в первой тройке лидеров Балеарские (13,8 миллиона туристов, 16,7%) и Канарские (13,9 миллиона, 16,6%) острова.

Большая часть иностранцев прибывает в Испанию на отдых, с туристическими целями страну посетили 72,1 миллиона человек. С деловыми целями в Испанию приехали пять миллионов гостей.

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