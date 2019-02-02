Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции "желтых жилетов" в субботу в Париже. Инцидент произошел на бульваре Сен-Мартен, который прилегает к площади Республики, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Группа агрессивно настроенных участников демонстрации подошла к полицейскому кордону и начала провоцировать стражей порядка. В сотрудников полиции полетели камни и дымовые шашки.

Манифестанты также попытались блокировать дорогу. Полиция в ответ несколько раз дала залп из водометов по толпе.

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