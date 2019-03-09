Афины и Скопье подписали соглашение об открытии нового КПП на границе

Первый заместитель главы МИД Греции Сиа Анагностопулу и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали в пятницу в Скопье соглашение об открытии КПП Лэмос - Маркова-Нога на границе двух стран в районе озера Преспа. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

"Я хотела бы поблагодарить министра иностранных дел Северной Македонии господина Димитрова за сотрудничество и дискуссию, которые у нас были, и приветствовать подписание первого соглашения об открытии нового пограничного проездного пункта в Лэмосе в районе озера Преспа", - подчеркнула Анагностопулу на церемонии подписания документа. По словам дипломата, это важная договоренность, основанная на положениях подписанного ранее исторического Преспанского соглашения. "Наше сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам и Балканскому полуострову", - подчеркнула первый заместитель главы МИД Греции.

В свою очередь МИД Северной Македонии заявил, что "данное соглашение является первым документом, который подписан на основании положений заключенного между двумя странами Преспанского соглашения и, как ожидается, внесет свой вклад в дальнейшее развитие отношений двух стран, а также развитие связей между пограничными регионами в районе озера Преспа".

КПП Лэмос - Маркова-Нога был закрыт в 1967 году по решению Греции.

По сообщению АМНА, Сиа Анагностопулу встретилась в пятницу также с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Преспанское соглашение подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Парламент Греции ратифицировал соглашение 25 января.

Ратификация этого документа ознаменовала завершение 27-летнего конфликта между Афинами и Скопье, в ходе которого Греция блокировала процесс приема Македонии в НАТО и ЕС. Ряд стран, включая Грецию, уже ратифицировал протокол вступления Северной Македонии в НАТО. 14 февраля Министерство иностранных дел Республики Северная Македония уведомило о смене названия страны секретариат ООН, стран - участниц и стран - наблюдателей ООН, а также все международные и региональные организации.

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