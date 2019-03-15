Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах нападения в Новой Зеландии

15 марта 2019 15:25 (UTC+04:00)

Освещение Эйфелевой башни будет погашено в полночь в память о жертвах нападения в мечетях Новой Зеландии. Об этом в пятницу сообщила мэр французской столицы Анн Идальго Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В память о жертвах этого нападения мы погасим в пятницу в полночь огни Эйфелевой башни", - написала она. Идальго также выразила соболезнования народу Новой Зеландии и жителям Крайстчерча "от имени всех парижанок и парижан".

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

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