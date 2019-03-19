ЕС выделит полмиллиарда евро на развитие прорывных оборонных технологий

19 марта 2019 15:58 (UTC+04:00)

ЕК сообщила во вторник об утверждении проектов по разработке европейских оборонных технологий в сфере кибербезопасности, беспилотников, искусственного интеллекта и химзащиты на сумму в 525 миллионов евро, сообщает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ранее заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что страны ЕС планируют в ближайшие годы совместно профинансировать оборонные исследования, охватывающие все сферы – на суше, море, в воздухе и космосе, а также в киберпространстве.

"Сегодня ЕК одобрила рабочие программы работы по финансированию совместных оборонно-промышленных проектов на 2019-2020 годы на сумму до 500 миллионов евро. Еще 25 миллионов евро было выделено на поддержку совместных оборонных исследовательских проектов в 2019 году", - сообщила ЕК во вторник.

Совместные оборонно-промышленные проекты, финансируемые ЕС через Европейскую программу оборонно-промышленного развития (EDIDP), будут сосредоточены в таких областях, как беспилотные технологии, спутниковая связь, системы раннего предупреждения, искусственный интеллект, киберзащита или наблюдение на море.

"Чтобы Европа могла защитить своих граждан, нам нужны передовые оборонные технологии и оборудование в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные технологии, спутниковая связь и разведывательные системы. С инвестициями ЕС, которые мы сегодня запускаем, мы переходим от идей к конкретным проектам, мы укрепляем конкурентоспособность наших оборонных отраслей", - заявила еврокомиссар по вопросам промышленности Эльжбета Бьенковска.

В ближайшие дни ЕК опубликует девять заявок по проектам на 2019 год, а еще 12 - на 2020 год. Эти заявки будут охватывать приоритетные области во всех областях: воздух, земля, море, киберсфера и космос.

В частности, на совершенствование технологий противодействия дронам и обнаружения угроз химического, биологического и радиационного заражения будет выделено 80 миллионов евро, на проекты в сфере защищенной связи, раннего предупреждения и кибербезопасности – 182 миллиона, еще 71 миллион зарезервирован под проекты развития высокоточных ударных наземных возможностей следующего поколения, воздушных боевых возможностей и военно-морских систем, 27 миллионов будут направлены на поддержку решений в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности.

Еще 100 миллионов евро предложено выделить на поддержку развития программы "Евродрон".
Первые заявки будут отобраны до конца 2019 года, затем будут подписаны соглашения о предоставлении грантов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Юнкер не исключил участие Великобритании в выборах в Европарламент
Европа 19 февраля 06:16
Еврокомиссия готова поддержать многомиллионные транспортные проекты в Азербайджане
Бизнес 21 января 17:44
Еврокомиссия готова поддержать многомиллионные транспортные проекты в Азербайджане
Бизнес 18 января 17:42
Франция потратит €3,6 млрд на обновление военных спутников
Европа 9 сентября 2018 14:08
В Совете Европы представитель Азербайджана - вице-президент СЕПЕЖ награждает Германию и Финляндию (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 30 июня 2018 11:26
TAP - не внутреннее дело Италии, а общеевропейский проект - директор Центра стратегических исследований
Энергетика 9 июня 2018 12:00
Лента новостей
SOCAR о возможности проведения геологоразведки на водной акватории Аральского моря
Энергетика 16:14
Доходы авиакомпаний Казахстана за два месяца составили более $1.3 млрд
Бизнес 16:12
В Индии рухнуло здание, под завалами могут находиться около 90 человек
Другие страны 16:11
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку (ФОТО)
Бизнес 16:05
"Азерэнержи" и "Азеришиг" в праздичные дни перейдут на усиленный режим работы
Энергетика 16:02
Предприятие "Узбекских авиалиний" закупает кабельно-проводниковую продукцию
Тендеры 16:01
Азербайджанская компания «Kaan» отметила снижение продаж своей продукции на авторынке
Бизнес 15:51
В Каннах покажут, как братья Нобель заработали в Баку свои первые миллионы (ФОТО)
Культура 15:43
Bank Respublika организовал праздничное веселье в школах-интернатах в Загатале и Балакене
Финансы 15:42