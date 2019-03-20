Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в нидерландском Утрехте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Algemeen Dagblad.

По данным газеты, полиция сообщила о задержании 40-летнего мужчины, который "подозревается в причастности к стрельбе". Полиция отметила, что роль задержанного в происшествии расследуется.

Ранее по подозрению в стрельбе был задержан 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш, который в настоящее время остается под стражей. Предполагается, что он скрылся с места преступления на автомобиле Renault Clio, который затем был обнаружен на одной из городских улиц. В автомобиле была оставлена записка, содержание которой исследовали правоохранители. По данным портала Dutch News, прокуратура заявила, что эта записка позволяет предположить террористический характер инцидента.

В понедельник, 18 марта, неизвестный открыл стрельбу в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте. В результате инцидента три человека погибли и пять пострадали. Агентство Anadolu со ссылкой на голландских родственников главного подозреваемого в причастности к инциденту сообщало, что он мог совершить вооруженное нападение из-за семейных проблем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.