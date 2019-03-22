Европа приняла меры для защиты при "жестком" Brexit, заявил Макрон

Европа приняла все меры для защиты своих граждан и предприятий в случае "жесткого" выхода Великобритании из ЕС, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы дали ответ с четким сроком (переноса Brexit) премьер-министру (Великобритании) Терезе Мэй. Теперь британцы должны устранить все неясности", - написал французский лидер в своем аккаунте в сети Twitter.

Он добавил, что "если британцы выйдут без соглашения, все меры для защиты (своих) сограждан и предприятий уже приняты".

"Европа - это пространство мира, процветания, свободы. Европа - самое большое свободное и демократическое пространство мира. Она должна гордиться своей моделью и защищать ее", - подчеркнул Макрон.

Президент добавил, что "важно говорить о будущем Европы: отношениях с Китаем, климате, промышленной стратегии".

По итогам дискуссий в четверг вечером в Брюсселе главы стран ЕС определили два сценария для отсрочки Brexit, которую запрашивала Великобритания: до 22 мая, если договор о выходе будет одобрен британским парламентом, или до 12 апреля, если этого не произойдет. Глава Евросовета заявил, что 12 апреля - ключевая дата для того, чтобы Британия определилась, будут ли в этой стране проведены выборы в Европарламент.

Лондон просил отсрочку до 30 июня, а Евросоюз указал на то, что с 23 мая будут проводиться выборы в новый состав Европарламента, в связи с чем продлить выход Британии из ЕС до 30 июня не представляется возможным. При этом ЕС оговорил, что готов предоставить отсрочку Лондону до 22 мая в том случае, если Британия на следующей неделе проголосует по соглашению о выходе из состава Европейского союза и примет его.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта текущего года. В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС. Накануне премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе. Мэй продолжила консультации с политическими партиями о сделке по Brexit, однако все их участники говорят об отсутствии прогресса. Лейбористы от участия в консультациях отказались.

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