Папа Римский создал с двумя художниками картину, посвященную миграции

22 марта 2019 22:05 (UTC+04:00)

Папа Римский Франциск принял участие в создании картины, посвященной теме миграции вместе с двумя современными художниками - испанцем Доминго Сапатой и живущем в Лос-Анджелесе французом Терри Гетта, известным как Mr. Brainwash. Они стали гостями понтифика, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС сообщило в пятницу информационное агентство ANSA.

Их работа получила название El Inmigrante ("Иммигрант"). На ней Сапата написал по-испански "я - человек", а Mr. Brainwash розовой краской изобразил сердце и написал "жизнь прекрасна". Папа Франциск добавил крест и птицу зеленого цвета.

Это мероприятие прошло в рамках благотворительной акции папского фонда Scholas Occurrentes. Эта международная организация была создана по инициативе Франциска в 2013 году, она представлена в 190 странах и объединяет школьников и студентов всего мира. Цель фонда - продвигать культуру, мир, универсальные ценности, в него входят школы и учебные заведения, как религиозные, причем, любых конфессий, так и светские, частные и государственные.

Накануне папа Франциск побывал в одном из представительств фонда в Риме, уточняет служба печати Святого престола.

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