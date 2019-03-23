В Париже полиция задержала более 50 участников акций протеста

23 марта 2019 17:31 (UTC+04:00)

Число задержанных на акциях протеста в Париже увеличилось до 51 человека. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число досмотренных полицией лиц увеличилось до 4,6 тыс. человек, количество оштрафованных до 29, среди них - один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ. Как пояснил мужчина, он был оштрафован в связи "с участием в несанкционированном протесте".

В субботу во Франции проходит очередная - 19-я по счету - акция протеста "желтых жилетов". Для охраны порядка в Париже мобилизованы около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Префектура полиции запретила проведение любых манифестаций в районе Елисейских Полей и Триумфальной арки, а также в окрестностях зданий Сената и Национального собрания (верхняя и нижняя палаты французского парламента). Кроме того, полиция использует беспилотные летательные аппараты для наблюдения за манифестантами.

В акции, прошедшей 16 марта, приняли участие более 32 тыс. человек, пострадали 17 полицейских и 42 манифестанта. В Париже 237 нарушителей были задержаны, причем хулиганы нанесли городу большой ущерб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Париже на акциях "желтых жилетов" задержали более тридцати человек
Европа 16:10
Во Франции активисты крадут портреты Макрона из правительственных зданий
Европа 15:48
Во Франции ученые выясняют причины феномена внезапной смерти спортсменов
Европа 11:47
Макрон раскритиковал итоги саммита ЕС по изменению климата
Европа 10:43
Си Цзиньпин заявил об укреплении политического доверия между Китаем и Францией
Китай 04:52
"Желтым жилетам" запретили устраивать манифестации на Елисейских полях 23 марта
Европа 00:38
Лента новостей
В Дагестане более 70 детей госпитализировали из-за кишечной инфекции
Россия 17:13
Эльмар Мамедъяров провел обсуждения в парламенте Уругвая (ФОТО)
Политика 17:12
В Баку отметили праздник Новруз песнями и танцами (ФОТО)
Культура 17:00
Рамиль Шейдаев должен был играть за Россию, а станет звездой сборной Азербайджана
Спорт 16:49
Фамилия азербайджанская, говорю по-русски, а выступаю за Канаду – Руслан Русланзаде
Спорт 16:36
Китай примет меры для повышения открытости финансового сектора
Китай 16:32
В Париже на акциях "желтых жилетов" задержали более тридцати человек
Европа 16:10
В Могадишо боевики "Аш-Шабаб" убили замминистра труда
Другие страны 16:00
Во Франции активисты крадут портреты Макрона из правительственных зданий
Европа 15:48