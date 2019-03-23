В Париже полиция задержала более 50 участников акций протеста

Число задержанных на акциях протеста в Париже увеличилось до 51 человека. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число досмотренных полицией лиц увеличилось до 4,6 тыс. человек, количество оштрафованных до 29, среди них - один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ. Как пояснил мужчина, он был оштрафован в связи "с участием в несанкционированном протесте".

В субботу во Франции проходит очередная - 19-я по счету - акция протеста "желтых жилетов". Для охраны порядка в Париже мобилизованы около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Префектура полиции запретила проведение любых манифестаций в районе Елисейских Полей и Триумфальной арки, а также в окрестностях зданий Сената и Национального собрания (верхняя и нижняя палаты французского парламента). Кроме того, полиция использует беспилотные летательные аппараты для наблюдения за манифестантами.

В акции, прошедшей 16 марта, приняли участие более 32 тыс. человек, пострадали 17 полицейских и 42 манифестанта. В Париже 237 нарушителей были задержаны, причем хулиганы нанесли городу большой ущерб.

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