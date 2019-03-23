Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце

23 марта 2019 20:34 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Франции применили в субботу слезоточивый газ для разгона участников протестного движения "желтые жилеты" в Ницце. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Nice-Matin.

По ее данным, между протестующими и полицейскими произошло столкновение в районе бульвара Франсуа Гроссо. Полиции удалось задержать семерых протестующих. Ранее префектура департамента Приморские Альпы сообщала о задержании 20 человек в ходе манифестации в этом городе.

Как передает телеканал BFMTV, слезоточивый газ также применила полиция в Монпелье, где акция протеста, по данным местной префектуры, собрала около 4,5 тыс. человек.

Радиостанция France Bleu также отмечает, что в городах По и Гере в демонстрациях принимают участие около 150-200 человек. Манифестации проходят также в Лиле и Бордо.

Согласно данным МВД республики на 14:00 (16:00 мск), всего во Франции в протестах приняли участие 8,3 тыс. человек.

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