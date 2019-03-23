Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

По меньшей мере 40,5 тыс. человек в субботу приняли участие в протестах "желтых жилетов" по всей Франции, 5 тыс. из них - в Париже. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер.

По его словам, "в ходе манифестаций во Франции были задержаны 233 человека", оштрафованы 107 демонстрантов. "Все согласованные протесты прошли нормально", - подчеркнул он.

В субботу во Франции прошла очередная - 19-я по счету - акция протеста "желтых жилетов". Для охраны порядка в Париже были мобилизованы около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Прошлая акция протестов, которая состоялась 16 марта, собрала меньше участников по всей Франции - 32,3 тыс. человек, однако количество протестующих в Париже было в два раза больше, чем в этот раз: 10 тыс. человек.

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