Паника в парижском Disneyland (ВИДЕО)

24 марта 2019 11:35 (UTC+04:00)

Сломанный эскалатор в Disneyland в Париже стал причиной паники среди посетителей парка развлечений. Видеозаписи инцидента распространили пользователи социальных сетей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эскалатор стал издавать звуки, похожие на выстрелы. Люди бросились врассыпную, кто-то вызвал полицию.

Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов сообщили, что никакой угрозы нет. Все эскалаторы выключили для проверки.

Из-за первоначальной неразберихи в соцсетях стали распространяться сообщения о теракте. В результате очевидцам до сих пор приходиться объяснять родным, что с ними все в порядке.

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