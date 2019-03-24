Норвежский паром, потерявший ход, буксируют к берегу - СМИ

24 марта 2019 14:34 (UTC+04:00)

Норвежский паром Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал, начали буксировать к берегу. Об этом сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро (NRK), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Взят курс на [город] Молде", - сказал представитель спасательных служб Эйнар Кнудсен. Паром буксируют с помощью двух других судов.

Эвакуация людей с судна временно приостановлена, капитану предстоит решить, будет ли она вскоре продолжена. По данным NRK, всего эвакуировано 463 человека из почти 1,4 тыс.

Основная часть пассажиров лайнера - британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран. Трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы, всего же пострадало и получает врачебную помощь 17 человек. При этом не сообщается, что именно стало причиной травм.

Ранее посольство России в Норвегии сообщило в Facebook, что четыре члена экипажа судна являются россиянами, среди пассажиров граждан РФ нет.

В субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей.

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