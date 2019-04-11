Премьер Мальты счел отсрочку Brexit до 31 октября разумной

Премьер Мальты Джозеф Мускат заявил в четверг, что считает максимальную отсрочку по Brexit до 31 октября разумной, поскольку она дает время Британии принять решение, при этом в июне лидеры ЕС еще раз оценят ситуацию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Продление Brexit до 31 октября разумно, поскольку оно дает время Великобритании, наконец, выбрать свой путь. Оценка в июне позволит Евросовету подвести итоги", - сообщил премьер, участвующий в саммите ЕС в Брюсселе, в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС предварительно согласовали именно эту дату и предложат ее рассмотреть премьеру Британии Терезе Мэй.

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