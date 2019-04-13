В Амстердаме водителями мопедов и скутеров запретили использовать велодорожки

В Амстердаме вступил в силу запрет использовать велодорожки водителям мопедов и скутеров, в том числе электрических. По расчетам властей, благодаря этому удастся избежать примерно 300 несчастных случаев в год. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Евро Пульс"

До сих пор мопеды небольшой мощности, которые развивают скорость до 20 километров в час, могли ездить по велодорожкам (в том числе по отделенным от проезжей части). Но из-за того, что в городе становится все больше велосипедов, водители транспортных средств с мотором должны перебраться на проезжую часть.

Изначально это решение поддержали 200 тысяч горожан, которые подписали петицию, ставшую основой нового запрета.

По данным нидерландского национального института исследований в сфере дорожной безопасности SWOV, Нидерланды – единственная страна в мире, где больше половины жертв автокатастроф – это водители велосипедов, мопедов и другого двухколесного транспорта. В Европе их 30%, согласно данным Еврокомиссии.

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