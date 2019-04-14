На парламентских выборах в Финляндии лидируют социал-демократы лидируют

14 апреля 2019 23:28 (UTC+04:00)

Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 51,3% бюллетеней, набирая 18,7% голосов избирателей. Об этом сообщило в воскресенье министерство юстиции страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На втором месте Национальная коалиционная партия с 16,4%, на третьем - оппозиционные "Истинные финны" с 15,9%. За ними - правящий "Финляндский центр" с 15,7%.

У остальных партий - менее 10% голосов: оппозиционные "Левый союз" набирает 8,6%, Шведская народная партия - 4,8%, Христианская демократическая партия - 4,4%. Правительственное "Синее будущее" набирает 0,9% голосов, эта партия пока единственная из входивших в парламент не получает мест в его новом составе.

По итогам выборов будет определен состав 200-местного однопалатного парламента страны, сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Всего финны выбирали из почти 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий.

Предыдущие выборы прошли весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.

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