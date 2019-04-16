Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери

Президент Эмманюэль Макрон пообещал народу Франции, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, президент Франции заявил журналистам на площади у собора.

"Я торжественно обещаю вам, что мы восстановим собор. Все вместе. С завтрашнего дня [16 апреля] начнется сбор средств как во Франции, так и вне ее границ", - сказал Макрон. "Этот собор - часть французской истории. Мы гордимся им, мы сумели воздвигнуть его более 800 лет назад, мы улучшали и надстраивали его век за веком", - напомнил он.

"Я даю торжественное обещание, что этот проект будет осуществлен в предстоящие годы. Мы призовем для этого лучшие таланты, их будет много, они внесут должный вклад в восстановление", - продолжил Макрон. "Мы восстановим собор Парижской Богоматери - этого ждут от нас все французы, этого требуют от нас наша история и наша судьба!" - подчеркнул он в заключение.

Макрон заявил, что благодаря пожарным Парижа, мобилизованным для тушения огня в соборе Парижской Богоматери, худшего сценария удалось избежать. "Худшего удалось избежать, но битва еще не выиграна", - сказал журналистам лидер Франции, находящийся на месте ЧП. Президент добавил, что "ближайшие часы будут трудными". "Благодаря отваге пожарных фасад и две главные башни собора не были разрушены", - сообщил Макрон.

Он назвал пожар в соборе "настоящей трагедией". "Я хочу поблагодарить сотрудников пожарно-спасательной службы, которые продолжают борьбу с огнем. Они проявили большой профессионализм", - сказал президент.

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