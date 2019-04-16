Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери

16 апреля 2019 02:15 (UTC+04:00)

Президент Эмманюэль Макрон пообещал народу Франции, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, президент Франции заявил журналистам на площади у собора.

"Я торжественно обещаю вам, что мы восстановим собор. Все вместе. С завтрашнего дня [16 апреля] начнется сбор средств как во Франции, так и вне ее границ", - сказал Макрон. "Этот собор - часть французской истории. Мы гордимся им, мы сумели воздвигнуть его более 800 лет назад, мы улучшали и надстраивали его век за веком", - напомнил он.

"Я даю торжественное обещание, что этот проект будет осуществлен в предстоящие годы. Мы призовем для этого лучшие таланты, их будет много, они внесут должный вклад в восстановление", - продолжил Макрон. "Мы восстановим собор Парижской Богоматери - этого ждут от нас все французы, этого требуют от нас наша история и наша судьба!" - подчеркнул он в заключение.

Макрон заявил, что благодаря пожарным Парижа, мобилизованным для тушения огня в соборе Парижской Богоматери, худшего сценария удалось избежать. "Худшего удалось избежать, но битва еще не выиграна", - сказал журналистам лидер Франции, находящийся на месте ЧП. Президент добавил, что "ближайшие часы будут трудными". "Благодаря отваге пожарных фасад и две главные башни собора не были разрушены", - сообщил Макрон.

Он назвал пожар в соборе "настоящей трагедией". "Я хочу поблагодарить сотрудников пожарно-спасательной службы, которые продолжают борьбу с огнем. Они проявили большой профессионализм", - сказал президент.

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