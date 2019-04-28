Папа Римский сделал пожертвование на прием мигрантов в Мексике

28 апреля 2019 10:49 (UTC+04:00)

Папа Римский Франциск передал €500 тыс. на оказание помощи в приеме мигрантов в Мексике. Как сообщает в воскресенье издание Vatican News, эти средства будут потрачены на реализацию 27 проектов в 16 местных приходах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь, в частности, идет о мигрантах, прибывших в Мексику из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы. Затем они надеются перебраться в Соединенные Штаты, которые ранее закрыли границу. По данным католических благотворительных организаций, в прошлом году в Мексику прибыли до 75 тыс. человек. Церковь уже помогает в их приеме, обеспечивая крышей над головой и предметами первой необходимости, указывает Vatican News.

Папа Франциск неоднократно публично призывал оказывать помощь мигрантам, не воздвигая перед ними стен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мексика выслала на родину более ста граждан Гондураса
Другие страны 06:13
Италия попросила ЕС принять меры в случае роста потока мигрантов из Ливии
Европа 24 апреля 22:48
Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой
В мире 24 апреля 17:17
Трамп пригрозил закрыть часть границы с Мексикой из-за потока мигрантов
В мире 24 апреля 16:25
Мексиканский производитель цемента поможет восстановлению Нотр-Дама
Европа 24 апреля 08:28
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Мексики
Другие страны 23 апреля 01:21
Лента новостей
В Бразилии манекенщик умер на подиуме (ВИДЕО)
Другие страны 10:23
Пожар в Сабаильском районе Баку: эвакуированы жители здания
Происшествия 09:59
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:35
Глава МИД Ирана совершит визиты в КНДР и Россию
Политика 09:32
Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с Джеки Чаном
Казахстан 09:12
В Испании пройдут досрочные парламентские выборы
Европа 08:49
Сегодня в Азербайджане проводится приемный экзамен
Общество 08:36
Начинается решающий этап Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 08:25
Стрельба в Лос-Анджелесе, есть раненые
США 08:23