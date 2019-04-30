Великобритания выделит £30 млн на технологии "умных" энергосетей

30 апреля 2019 23:37 (UTC+04:00)

Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем. Об этом сообщается на сайте правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в начале энергетической революции, в которой инновационные технологии и цифровые решения становятся частью повседневной жизни. Цифровые интеллектуальные системы предоставят потребителям более гибкий доступ к энергии", - сказала министр энергетики Великобритании Клэр Перри.

Власти готовы поддержать проекты, связанные с развитием инновационных технологий для использования возобновляемых источников энергии. От участников также ждут технологических решений по системам хранения энергии.

Гранты могут получить представители научных организаций, государственных органов, местных организаций. Целью конкурса является создание базы инвестиционных проектов, которые можно будет развернуть по всей Великобритании после 2020 года.

Сама инициатива является частью программы Великобритании по созданию более эффективных энергетических систем, при этом модернизация и использование интеллектуальных технологий должны снизить затраты потребителей на энергию.

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