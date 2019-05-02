Выборы в местные органы власти пройдут в Англии и Северной Ирландии

2 мая 2019 02:38 (UTC+04:00)

Выборы в региональные органы власти пройдут в четверг в некоторых частях Соединенного Королевства. По их итогам станет известен состав 248 местных советов в Англии, состоящих из более чем 8,4 тыс. кресел, за которые поборются в общей сложности около 25 тыс. кандидатов. Выборы также пройдут в Северной Ирландии, где будут определены представители 11 советов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голосование не будет проводиться в Шотландии, Уэльсе, Лондоне, Бирмингеме и английском графстве Корнуолл. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени, а завершат свою работу в 22:00. Особенностью данного голосования является то, что в нем наравне с британскими гражданами имеют право принимать участие проживающие в Соединенном Королевстве граждане Евросоюза. Такие выборы проводятся раз в четыре года, однако некоторые советы могут организовывать их вне этого цикла.

Участки для голосования, как и в случае с всеобщими парламентскими выборами, будут расположены в школах, домах культуры и церквях. Желающие проголосовать смогут сделать это также по доверенности или по почте. Волеизъявление будет происходить в таких крупных английских городах, как Манчестер, Ливерпуль, Ньюкасл, Йорк и Сток-он-Трент.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, расклад сил с момента проведения последних выборов таков, что консерваторы готовятся отстаивать 4901 место, которое у них попытаются оспорить их политические оппоненты, главным образом оппозиционная Лейбористская партия с 2105 местами. Либеральные демократы будут защищать 647 мест, Партия независимости Соединенного Королевства - 176, Партия "зеленых" - 71, независимые кандидаты - 518.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Англии произошел пожар в "лесу Винни-Пуха"
В мире 29 апреля 15:44
Японцы ждут от эры правления нового императора перемен к лучшему
В мире 29 апреля 12:06
В Шотландии среди населения растет поддержка идеи независимости от Лондона
В мире 27 апреля 12:31
Британский Минфин объявил о поиске кандидата на пост главы Банка Англии
В мире 24 апреля 17:59
Число умерших от усталости при подсчете голосов на выборах в Индонезии выросло до 139
В мире 24 апреля 12:27
В Индии начался третий этап всеобщих парламентских выборов
В мире 23 апреля 09:32
Лента новостей
В США разбился учебный самолет
США 03:43
Португалия с 2020 года планирует отказаться от целлофановых пакетов
Европа 03:28
Ученые о том, как правильно отдыхать
В мире 03:09
Хулуси Акар обсудил с спецпредставителем США по Сирии ситуацию в Манбидже
Турция 02:31
В США арестовали мужчину по обвинению в убийстве почти 50-летней давности
США 02:19
В Китае раскритиковали опыты создателя "CRISPR-детей"
Китай 01:55
Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу
США 01:28
ВВС аравийской коалиции атаковали авиабазу мятежников в Сане
В мире 01:08
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ
В мире 01:03