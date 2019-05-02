Выборы в местные органы власти пройдут в Англии и Северной Ирландии

Выборы в региональные органы власти пройдут в четверг в некоторых частях Соединенного Королевства. По их итогам станет известен состав 248 местных советов в Англии, состоящих из более чем 8,4 тыс. кресел, за которые поборются в общей сложности около 25 тыс. кандидатов. Выборы также пройдут в Северной Ирландии, где будут определены представители 11 советов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голосование не будет проводиться в Шотландии, Уэльсе, Лондоне, Бирмингеме и английском графстве Корнуолл. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени, а завершат свою работу в 22:00. Особенностью данного голосования является то, что в нем наравне с британскими гражданами имеют право принимать участие проживающие в Соединенном Королевстве граждане Евросоюза. Такие выборы проводятся раз в четыре года, однако некоторые советы могут организовывать их вне этого цикла.

Участки для голосования, как и в случае с всеобщими парламентскими выборами, будут расположены в школах, домах культуры и церквях. Желающие проголосовать смогут сделать это также по доверенности или по почте. Волеизъявление будет происходить в таких крупных английских городах, как Манчестер, Ливерпуль, Ньюкасл, Йорк и Сток-он-Трент.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, расклад сил с момента проведения последних выборов таков, что консерваторы готовятся отстаивать 4901 место, которое у них попытаются оспорить их политические оппоненты, главным образом оппозиционная Лейбористская партия с 2105 местами. Либеральные демократы будут защищать 647 мест, Партия независимости Соединенного Королевства - 176, Партия "зеленых" - 71, независимые кандидаты - 518.

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