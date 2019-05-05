Мэй готова продлить членство Великобритании в Таможенном союзе ЕС до 2022 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова пойти на уступки Лейбористской партии и продлить членство страны в Таможенном союзе до 2022 года. Об этом сообщила газета The Sunday Times, перечислив направления, в которых лидер тори согласна будет сблизить линию британского правительства с условиями, выдвинутыми оппозицией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства, как утверждает издание, собирается представить план "всеобъемлющего, но временного таможенного механизма в отношениях с ЕС, который будет функционировать до следующих всеобщих выборов" в Великобритании, запланированных на июнь 2022 года.

По информации газеты, уступки лейбористам со стороны тори должны коснуться и двух других сфер. Во-первых, Мэй и ее команда переговорщиков, как ожидается, согласятся с распространением на Великобританию действия широкого спектра нормативных актов ЕС, которые касаются оборота товаров. А во-вторых, официальный Лондон готов будет зафиксировать в новом законе обеспечение Великобританией после Brexit такой же защиты прав трудящихся, которая существует в странах ЕС. Как известно, лейбористы требуют консерваторов обеспечить дополнительную защиту прав рабочих путем сохранения европейских правил, касающихся безопасности и оплаты труда, охраны здоровья и экологических стандартов.

Как указывает газета, все эти предполагаемые уступки оппозиции, на которые Мэй готова пойти ради одобрения Палатой общин соглашения по условиям Brexit, грозят вызвать гнев консерваторов-евроскептиков и обернуться самым настоящим расколом внутри парламентской фракции тори.

В авторской статье, опубликованной воскресной газетой Mail On Sunday, Мэй признала, что ей не хватит голосов однопартийцев для одобрения этого соглашения. Она дала понять, что готова к продолжению конструктивных переговоров с оппозицией ради достижения общей цели - обеспечения выхода страны из ЕС, которого при неготовности сторон к компромиссам может не произойти вовсе.

В связи с этим она призвала главу лейбористов Джереми Корбина "ненадолго отложить в сторону разногласия" и "прислушаться к тому, что сказали избиратели" на прошедших в четверг региональных выборах, где и тори, и главная оппозиционная партия выступили неудачно из-за неспособности обеспечить прохождение сделки по Brexit через парламент. "Давайте договоримся", - предложила премьер, обращаясь к лидеру оппозиции

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