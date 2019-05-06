Избирком Северной Македонии сообщил о победе Пендаровски на выборах

6 мая 2019 02:22 (UTC+04:00)

Кандидат от правящего Социал-Демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски побеждает на выборах президента Северной Македонии, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выборы главы государства проходили в воскресенье с 7.00 до 19.00. По данным ГИК, правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3 тысячах 512 участках. В субботу прошло досрочное волеизъявление в диппредставительствах Северной Македонии за рубежом, тюрьмах и больницах.

Премьер и лидер правящего СДСМ Зоран Заев уже назвал Пендаровски новым президентом и начал праздновать вместе с однопартийцами. Тот также провозгласил свою победу и подтвердил курс на скорейшее вступление в НАТО и начало переговоров о членстве в ЕС.

"Проголосовали 46,64% избирателей или 816,6 тысяч человек. Кандидат Гордана Силяновска-Давкова получила 363,9 тысяч голосов, а Стево Пендаровски – 423,3 тысяч или 51,83% поддержки проголосовавших… Могу сказать, что у нас были хорошие кандидаты, которые вели себя корректно", - заявил на брифинге председатель избиркома страны Оливер Деркоски.

По его словам, волеизъявление прошло без серьезных нарушений, официальные результаты будут объявлены в понедельник.

Стево Пендаровски родился в 1963 году в Скопье. Окончил юридический факультет, магистратуру, затем написал докторскую диссертацию по внешней политике ЕС в отношении малых государств. Несколько лет возглавлял отдел аналитики в МВД, был советником двух президентов страны по вопросам национальной безопасности и внешней политики. В 2014 выдвигался от СДСМ кандидатом на пост главы государства, занял второе место. В последнее время являлся национальным координатором по интеграции в НАТО.

Это первые всеобщие выборы после того, как бывшая югославская республика в феврале официально сменила название на Северную Македонию. Срок полномочий нынешнего главы государства Георге Иванова истекает в мае, он отбыл два пятилетних мандата на президентском посту и не может по конституции снова выдвигать свою кандидатуру. Президентская функция в стране в основном церемониальная, исполнительную власть возглавляет премьер-министр.

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