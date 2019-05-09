Спустя 60 лет археолог вернул украденный фрагмент Стоунхенджа

9 мая 2019 08:01 (UTC+04:00)

Археолог, который украл фрагмент камня Стоунхенджа в 1958 году, накануне своего 90-летия решил его вернуть, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Из-за слабого здоровья Роберт Филлипс, живущий в США, не смог прилететь в Великобританию и отправил сыновей доставить археологическую ценность.

В 1958 году он входил в команду, которая выполняла археологические работы на мегалитическом сооружении, в ходе которых несколько камней были укреплены металлическими штырями. После такого вмешательства остались три каменных стержня, один из которых и забрал Филлипс.

Судьба еще двух частей, извлеченных в тот день, остается неизвестной.

Ученые предполагают, что изучение возвращенного фрагмента поможет ответить на вопрос о происхождении Стоунхенджа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Стала известна причина экстренной посадки самолета Air France в Иране
Общество 8 мая 23:26
Самолет Air France вынужденно сел в Иране
Европа 8 мая 21:24
Государственный музей Нидерландов готов купить картину Рембрандта за €165 млн
В мире 8 мая 15:13
Туркменистан и Румыния обсудили перспективы делового партнерства
Бизнес 8 мая 11:53
Премьер Италии: Трубопровод EastMed может быть подключен к TAP
Энергетика 8 мая 11:39
Компания по реализации IAP должна быть создана в ближайшие месяцы
Энергетика 8 мая 11:10
Лента новостей
Toyota и Panasonic совместно займутся развитием сетевых технологий
Другие страны 08:27
В доме в Лос-Анджелесе при обыске нашли более тысячи единиц огнестрельного оружия
США 08:24
Туркменский филиал Нацбанка Пакистана объявил тендер по аудиту
Туркменистан 08:14
В Туркменистане ведут учет подземных водных скважин
Туркменистан 08:13
СМИ: в Аргентине девять заключенных сбежали во время перевозки из одной тюрьмы в другую
Другие страны 07:31
Оглашены объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 07:13
Toyota стала первой японской компанией, достигшей продаж в $272 млрд за год
Другие страны 06:16
Трамп заявил о срыве Китаем сделки в ходе переговоров
США 05:44
Россия отправит ракету к Марсу по траектории в обход Китая
США 04:19