Спикер ЕП выступил за создание в ЕС постоянного совета безопасности

9 мая 2019 18:13 (UTC+04:00)

Евросоюз должен принимать внешнеполитические решения большинством голосов, а также создать европейский совет безопасности, заявил в четверг спикер Европарламента Антонио Таяни, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он принимает участие в проходящем в румынском городе Сибиу неформальном саммите 27 стран ЕС, где обсуждаются стратегические задачи на новый пятилетний политический цикл ЕС.

В Евросоюзе в настоящее время ведется дискуссия о необходимости перехода при решении ряда вопросов во внешней политике, в частности, по санкциям, от полного единогласия на систему большинства.

"Мы не должны продолжать принимать решения по некоторым вопросам путем единогласия, нам нужно переходить к голосованию большинством голосов", - сказал журналистам Таяни, говоря о своей встрече с лидерами 27 стран ЕС в рамках саммита в Сибиу.

"Что касается оборонной политики, то приоритет в том, чтобы усиливать внешнюю политику через идею постоянного совета безопасности, который курировал бы высокий представитель по внешней и оборонной политике, это то, что мы поддерживаем", - заявил он.

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