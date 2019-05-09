Макрон предложил провести дискуссию между всеми участниками СВПД

Европа должна продолжать делать все от нее зависящее, чтобы Иран не вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил президент Франции Эммануэль Макрон, предложив объединить всех участников сделки за столом переговоров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы, конечно, это обсудили. И мы скоординировали наши позиции, в частности с Германией и Великобританий и (главой дипломатии ЕС) мадам (Федерикой) Могерини… Наша позиция ясна: мы поддерживаем соглашение от 2015 года. Во-вторых, мы считаем, что это соглашение недостаточно, оно должно быть дополнено дискуссиями о ядерной программе после 2025, ракетной активности Ирана и о присутствии Ирана в регионе. Но ни в коем случае ликвидация договора 2015 года не позволит нам продвинутся в этом направлении", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам неформального саммита лидеров стран ЕС в румынском Сибиу.

"И я думаю, что мы должны продолжать делать то, что зависит от нас, чтобы иранское правительство не приняло решение выйти из СВПД", - подчеркнул он.

По его мнению, неправильно говорить, что Европа остается беспомощной или инертной в контексте иранской сделки.

"Мое желание состоит в том, чтобы мы смогли объединить всех участников за столом переговоров и чтобы у нас получилось провести дискуссию, чтобы продвинуться вперед и достичь общего стремления по этому вопросу", - добавил Макрон.

Иран накануне, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

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