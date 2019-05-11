Британия предупредила КНДР о сохранении санкции до полной денуклеаризации

11 мая 2019 00:41 (UTC+04:00)

Великобритания сожалеет в связи с решением КНДР продолжить ракетные запуски и предупреждает, что санкции будут действовать до полного отказа этой страны от ядерной программы, говорится в заявлении представителя британского МИД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Великобритания сожалеет в связи с решением КНДР провести дальнейшие запуски баллистических ракет малой дальности. Как мы ранее уже дали понять, мы полностью поддерживаем США в их усилиях по достижению денуклеаризации Северной Кореи путем переговоров", - говорится в заявлении представителя Форин-офиса.

"До тех пор, пока КНДР не откажется от своей ядерной и ракетной программ в соответствии с резолюциями, принятыми СБ ООН, санкции должны сохраняться и полностью выполняться", - указал он.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в пятницу обнародовало фотоматериалы со стрельб. В материале ЦТАК также отмечалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о начале учений с применением оружия большой дальности, которые были призваны оценить способность оборонительных подразделений страны к быстрому реагированию.

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